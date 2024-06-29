Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Запорожье

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Несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное». По данным Министерства цифровой трансформации страны, на занимаемых Киевом территориях Запорожской области объявлена воздушная тревога.

В Запорожье были слышны звуки взрывов, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона. Также в украинском Днепре произошло обрушение части девятиэтажного дома после взрыва. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, один человек погиб, еще 12 были ранены.

До этого Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в небо был поднят самолет МиГ-31К. Сперва сирены зазвучали в Харьковской области, после чего они были слышны в Киеве и затем уже во всех регионах.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ начали поднимать в небо самолеты при первых сигналах воздушной тревоги. Он предположил, что таким образом военные пытаются спасти технику от возможных российских ударов.