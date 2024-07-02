Серия громких взрывов прогремела в Белгороде

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В Белгороде прозвучала серия громких взрывов, сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондент. В городе объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться подвалах.

Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого Гладков рассказал, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино: женщина получила осколочные ранения кистей рук, у мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы.