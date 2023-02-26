Серийного поджигателя полицейских машин задержали во время нового налета SHOT: в Санкт-Петербурге задержали серийного поджигателя полицейских машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Псковской области, который подозревается в поджоге полицейских машин, а также складского помещения Нацгвардии, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина был пойман с поличным при попытке в очередной раз поджечь полицейское авто.

По данным SHOT, за небольшой период мужчина пытался поджечь помещение правления вневедомственной охраны войск Нацгвардии, а также несколько автомобилей сотрудников МВД. У некоторых из них оказались подплавлены капот и номера. После задержания злоумышленника, в его квартире провели обыск. Полицейские нашли у него материалы для изготовления самодельного взрывчатого устройства, пиротехнику, а также неизвестное устройство с батареями. Часть из вещей была отправлена на экспертизу.

Мужчину планируют судить по двум статьям УК РФ за умышленное повреждение имущества и приготовление к преступлению.

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