Серийное производство отечественных БПЛА начнется в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области начнется серийное производство отечественных беспилотников, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на губернатора Павла Малкова. Производство БПЛА запустит резидент рязанской Аэрокосмической долины «Эколибри».

По данным издания, разработчик технологий для отрасли электрической авиации «Эколибри» привлек 270 млн рублей инвестиционного фонда «Национальная технологическая инициатива» для производства этих БПЛА. Испытания нового аппарата пройдут в Рязанской и Новгородской областях, а также в Ненецком автономном округе и Подмосковье.

Губернатор отметил, что эти средства потратят на сертификацию и серийное производство БПЛА самолетного типа «Р-75». Этот беспилотник имеет дальность полета 750 км, размах крыла — 5 м и несет до 25 кг полезной нагрузки.

Это первый серийный беспилотник подобного класса в стране, — поделился Малков.

Ранее российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», который является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic. Наземная станция аппарата подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа «бронетехника», «артиллерия», «пехота», «транспорт» и другие.