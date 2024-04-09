«Сердце разрывается»: жительница Климово о последствиях обстрела ВСУ Жительница Климово: мы насчитали около восьми прилетов со стороны ВСУ

Жительница Климово рассказала NEWS.ru, что по поселку Климово в Брянской области было около восьми прилетов со стороны Вооруженных сил Украины. В местном магазине «Универмаг» выбиты все стекла, еще несколько зданий повреждены.

Про пострадавшего мужчину, которого доставили в больницу, знаю из соцсетей. Знала лично погибшего мальчика Сашу, он был учеником шестого класса второй школы. Сердце разрывается от этой новости, а каково родителям даже представить не могу, — отметила женщина.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что ребенок погиб при обстреле поселка Климово со стороны ВСУ 9 апреля. По его данным, тело 12-летнего мальчика пробило осколками насквозь, он умер на месте.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, женщина и ребенок погибли при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ поселка Климово, еще три человека пострадали. Также, отметил он, в результате атаки загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В этот же день в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка был полностью разрушен жилой дом. Осколки снарядов дают возможность предположить, что атака была проведена с применением РСЗО.