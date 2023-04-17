Сенохранилище загорелось из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского района

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Сенохранилище

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Из-за обстрела на ферме загорелось сенохранилище, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище, — написал он.

Ранее местная пожилая женщина в Шебекинском районе получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.

До этого стало известно, что украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов. В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей в Ясиноватой, а 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках получили ранения различной тяжести.

Обстрелы велись со стороны украинских войск на Донецком направлении из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. Обстрелы также были зафиксированы на Горловском и Волновахском направлениях.