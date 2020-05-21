Сенатор: власти и жители Дагестана недооценили коварство коронавируса

https://static.news.ru/photo/47809406-9b61-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в Дагестане меньше в два раза, чем в среднем по России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, сенатор от республики Ильяс Умаханов.

Охват тестированием в Дагестане в два раза меньше, чем в среднем по России, а число выявленных заражённых в процессе обследований в три раза выше. Поэтому объективная ситуация ещё более тревожная, — цитирует парламентария пресс-служба Совфеда.

По его мнению, другой причиной сложной эпидемиологической ситуации в Дагестане является недооценка населением и уполномоченными структурами республики рисков, связанных с коронавирусом.

Умаханов добавил, что за несколько недель в регионе более чем в 3 раза увеличилось количество заболеваний внебольничной пневмонией по сравнению с прошлым годом. Также в Дагестане насчитывается почти в два раза меньше, чем в среднем по стране, бессимптомных инфицированных.

Высока доля больных в средней и тяжёлой форме. Много смертельных случаев, в том числе среди врачей, — добавил сенатор.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией в срок до 25 мая.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.