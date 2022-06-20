Стало известно о состоянии раненных на «Черноморнефтегазе» в Крыму Сенатор от Крыма Ковитиди: пострадавшие на «Черноморнефтегазе» получили тяжелые ожоги и осколочное ранение

Фото: vivali/wikimedia.org

Двое пострадавших в результате удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму получили сильные ожоги, у третьего тяжелое осколочное ранение, рассказала сенатор от региона Ольга Ковитиди. Он отметила, что удар был нанесен по месторождению в 71 км от Одессы, передает РИА Новости.

По ее словам, судьба еще семерых человек, которые находились на платформе «Черноморнефтегаза» в момент удара, выясняется. Всего на установке находилось 12 человек. Глава региона Сергей Аксенов добавил, что всего на вышках находились 109 человек, 21 из них уже эвакуировали. Он также отметил, что газ в Крым поступает в штатном режиме, а сухопутная часть полуострова прикрыта, средств ПВО в Крыму достаточно.

После атаки пострадавшие были доставлены на берег вертолетами. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 И БК-3 никого не задело, добавила Ковитиди.

Сейчас работы на платформах приостановлены, чтобы сбросить газ и остановить огонь. Сенатор отметила, что вовремя сброшенный газ позволил избежать взрыва газохранилища, который бы мог затронуть Одессу.

Об ударе ВСУ по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз» стало известно в понедельник днем. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были спасены пять человек, поиски остальных продолжаются при участии Минобороны РФ. Он отметил, что в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.