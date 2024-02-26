Сенатор раскрыл основное условие для участия России в саммите по Украине Джабаров: РФ примет участие в саммите по Украине, чтобы принудить Киев к миру

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Россия примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, если там будет обсуждаться, как принудить Киев к миру и нейтралитету, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя приглашение. По его словам, это невыполнимая задача.

Нужно изучить это заявление и понять, что из себя представляет этот саммит, что там будут обсуждать. Будут осуждать Россию? Нам там делать нечего. Если принудить Украину к миру и выполнить те условия, которые потребует Россия, чтобы Украина стала внеблоковым государством, как Швейцария, — это другое. Я думаю, идея-то хорошая, но, на мой взгляд, неисполнимая, — заявил он.

25 февраля сообщалось, что Украина планирует предложить России документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее, а сам он не приемлет, чтобы стране навязывали какие-либо форматы переговоров. Известно, что на конференцию, о которой идет речь, могут пригласить представителей России.