Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность. Она вернулась из Испании и не ушла в самоизоляцию.
Я считаю, что такое поведение совершенно недопустимо для врача. Обычный человек несёт ответственность, если его поведение несёт угрозу для окружающих. Здесь же абсолютную безответственность допустил специалист, — сказал он РИА Новости.
При этом законодатель напомнил, что в случае доказанного осознанного нанесения вреда гражданам для виновного лица может быть ужесточено наказание, «вплоть до уголовной ответственности».
Санникова прилетела из Мадрида 9 марта, а 17 числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим. Женщина вышла на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Полиция усмотрела в её действиях признаки преступлений по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В России с 18 марта все прибывающие из-за границы должны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Ранее эта мера распространялась только на приезжающих из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В их списке была и Испания.
Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заступился за свою коллегу со Ставрополья. Он пояснил, что у медика просто «притупилась бдительность» ввиду профессиональной деформации. Депутат призвал прекратить её уголовное преследование, писал NEWS.ru.
По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.
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