Сенатор пообещал разобраться с жалобой по лекарствам в Рязанской области

Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов пообещал провести разбирательство по жалобе жителя Рязанской области на отсутствие в регионе бесплатных лекарств от коронавируса.
Он заверил, что в область все лекарства поставлены и пациенты с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, ими обеспечены за счёт бюджета. Сенатор заявил, что «в данном конкретном, частном случае нужно разбираться»,
Морозов добавил, что областная система здравоохранения «наилучшим образом» отреагировала на вызовы, связанные с коронавирусом. Он также удивился тому, что такой вопрос не был решён на региональном уровне.
Не нужно политизировать подобные ситуации, они решаются в спокойном, рабочем режиме, — сказал он.
На отсутствие в области бесплатных лекарств для лечения пациентов с коронавирусом пожаловался житель региона Владимир Коршунов во время пресс-конференции президента Владимира Путина. Глава государства заверил, что разберётся в ситуации.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Рязанской области уже начала проверку по жалобе. Там отметили, что необходимые лекарства закуплены и должны распределяться по муниципальным образованиям.