Сенатор пообещал разобраться с жалобой по лекарствам в Рязанской области

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Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов пообещал провести разбирательство по жалобе жителя Рязанской области на отсутствие в регионе бесплатных лекарств от коронавируса.

Он заверил, что в область все лекарства поставлены и пациенты с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, ими обеспечены за счёт бюджета. Сенатор заявил, что «в данном конкретном, частном случае нужно разбираться», сообщает РИА Новости.

Морозов добавил, что областная система здравоохранения «наилучшим образом» отреагировала на вызовы, связанные с коронавирусом. Он также удивился тому, что такой вопрос не был решён на региональном уровне.

Не нужно политизировать подобные ситуации, они решаются в спокойном, рабочем режиме, — сказал он.

На отсутствие в области бесплатных лекарств для лечения пациентов с коронавирусом пожаловался житель региона Владимир Коршунов во время пресс-конференции президента Владимира Путина. Глава государства заверил, что разберётся в ситуации.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Рязанской области уже начала проверку по жалобе. Там отметили, что необходимые лекарства закуплены и должны распределяться по муниципальным образованиям.