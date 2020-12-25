Сенатор осудил угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

https://static.news.ru/photo/e3cc961a-4698-11eb-a727-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что намерения Киева помешать российскому проекту по опреснению воды в Крыму говорят об «истинной сущности» властей Украины.

Это вообще выходит за рамки общепризнанных международных стандартов. Они такими вещами дают возможность международному сообществу вообще разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины, — сообщил RT Цеков.

Сенатор добавил, что власти Украины по-прежнему считают Крым своей территорией и это им якобы даёт право на подобные заявления. При этом парламентарий предупредил, что такие высказывания можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее по этому поводу высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, ненавистное отношение к крымчанам Украина демонстрировала всегда. Он добавил, что ранее в Киеве тоже не верили, что Крымский мост будет построен и что на полуостров поедут туристы. Володин выразил уверенность, что и «очередной иллюзии» по поводу воды «также предстоит развеяться».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знает о планах по опреснению воды на Крымском полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.

Ранее до 85% пресной воды в Крым поставляла Украина через Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды была приостановлена. Из-за начавшегося дефицита в нескольких регионах на Крымском полуострове введена режимная подача воды в дома.