Сенатор оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС Кастюкевич: финальная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховская ГЭС

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими военными до конца не определена, однако даже сейчас ее можно назвать колоссальной, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он напомнил, что ранее была озвучена сумма в 11,5 млрд рублей, однако в нее входят лишь компенсационные выплаты за ущерб социальным и инфраструктурным объектам региона.

Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура [будет] восстановлена, — сказал он.

Он добавил, что при разрушении ГЭС был нанесен и непоправимый ущерб, который нельзя оценить деньгами, это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна. Также из-за отсутствия централизованного полива и редких осадков в этом году прогнозируется снижение урожайности.

Ранее экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) удалось ликвидировать биологическую угрозу, возникшую после обрушения плотины Каховской ГЭС. По его словам, в ходе мероприятий было обеззаражено более 1,5 тысячи объектов, затронутых возникшим после обрушения плотины наводнением.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что после разрушения объекта начали происходить необычные природные явления. В частности, повысилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз.