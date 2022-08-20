«Ничего экстраординарного»: сенатор Цеков объяснил работу ПВО в Крыму Сенатор Цеков: большинство хлопков над Крымом — это перестраховка сил ПВО

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Большинство хлопков над Крымом, которые могли слышать жители полуострова, являются своего рода перестраховкой сил противовоздушной обороны, ничего необычного не происходит, заверил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он объяснил, что иногда сложно отличить военные цели в воздухе от «некоторых артефактов». По мнению Цекова, опасность крымчанам и отдыхающим на полуострове не угрожает.

На мой взгляд, ничего экстраординарного не происходит. По информации, которую я имею, в каких-то случаях большинство из хлопков, которые все слышали, это была в определенной степени перестраховка. Так как в некоторых случаях не так просто отличить военные цели от некоторых артефактов в воздухе, — пояснил сенатор.

Цеков добавил, что подобными атаками киевские власти никак не повлияют на ход специальной военной операции, а наоборот, только подстегивают ответственных за охрану российских границ работать в режиме повышенной боеготовности.

Данными атаками повлиять на ход СВО они не могут. <...> Это направлено больше на зарубежье, где очень часто сидят политики с одной извилиной в голове. Для того чтобы поднять боевой дух ВСУ, — пояснил он.

Цеков отметил, что на Украине прекрасно понимают, к каким последствиям приведет атака по массовому скоплению людей или по гражданским объектам.

Ранее в Сети появились кадры пролетающего беспилотника, который позже был ликвидирован постом воздушной обороны. Его сбили над штабом Черноморского флота, после чего летательный аппарат упал на крышу и загорелся. В тот же день ПВО сработала в Евпатории, а также в Бахчисарае и Сакском районе Крыма.