Семья дельфинов устроила шоу для туристов на пляже Анапы и попала на видео

Фото: Жолус Сергей/РИА Новости

Семью дельфинов сняли на видео у самого берега на пляже в Анапе. Млекопитающие быстро маневрировали между купающимися.

В Сочи в июле штормом на берег выбросило двух дельфинов. На видео попало то, как сотрудники и посетители пляжа «Чайка» в Адлере пытаются вытолкнуть животных обратно в море. Людям с трудом удалось вернуть дельфинов в привычную среду обитания.

В подмосковной Балашихе грибники нашли в лесу трехметрового питона. На опубликованных в Сети кадрах видно, что змея была обнаружена в террариуме. На место выехали спасатели, после осмотра питона передали в ветеринарную клинику. Рептилию позже поместили в реабилитационный центр для диких животных. Если хозяева питона не найдутся, змею оставят там и дадут ей новое имя.э

В поселке Шабровский Свердловской области в лесу местные жители заметили верблюда. Как выяснилось, животное по имени Кеша живет на местной ферме, но иногда владельцы отпускают его одного погулять по окрестностям. Одна из местных жительниц рассказала, что испугалась при первой встрече с верблюдом на улице, но позже привыкла.

Верблюд успел адаптироваться к уральскому климату и рациону — Кеша полюбил кабачки и хлеб. Сами хозяева ограничивать экзотического питомца в прогулках не собираются, хотя им и может грозить административный штраф за неконтролируемый выпас.