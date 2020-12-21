Семьям жертв пожара в Башкирии и пострадавшим выплатят более 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/803e02b0-42d7-11eb-96d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Родные погибших и пострадавшие в результате пожара в частном доме престарелых в Башкирии получат от властей республики единовременную материальную помощь на общую сумму свыше 1 млн рублей.

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики заявили, что средства на оказание помощи уже выделены из резервного фонда правительства Башкирии.

Родственникам погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей на похороны, а пострадавшие получат по 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Пожар в доме престарелых, расположенном в башкирской деревне Ишбулдино, произошёл 15 декабря. В огне погибли четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

По данным СМИ, у пансионата не было разрешения на постоянное проживание пациентов. Имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания. Кроме того, в здании отсутствовали системы противопожарной защиты. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём.

Как писал NEWS.ru, по факту инцидента возбуждено три уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Последнее — в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в Абзелиловском районе, где находится населённый пункт. Руководитель сгоревшего пансионата заключена под стражу до 15 февраля.