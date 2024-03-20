Семьям в Чувашии пригрозили штрафами за присмотр бабушек за детьми

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В Чувашии начали проверку после того, как чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки, пишет «Коммерсант». Начальник отдела по опеке администрации Чебоксар Лариса Ильина потребовала от директоров школ составить сведения о таких семьях. Депутат Госдумы Ирина Филатова назвала данную инициативу опасной, указав, что она может привести к снижению рождаемости в регионе.

Трактовка ситуаций нахождения с ближайшими родственниками несовершеннолетних как оставление их в опасности является циничным передергиванием норм законодательства о защите семьи и традиционных ценностей, частью которых является многопоколенная семья, активное участие бабушек и дедушек в воспитании внуков, — заявила Филатова.

Начальник отдела по опеке и попечительству мэрии Чебоксар попросила предостеречь матерей и отцов, за детьми которых присматривают другие родственники, об угрозе штрафа в размере до 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей. Филатова расценила это как «аморальную самодеятельность», на что пожаловалась главе Чувашии Олегу Николаеву и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Депутат также направила обращение уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

И. о. замглавы администрации Чебоксар Татьяна Иванова сообщила, что по итогам проверки в действиях Ильиной могут выявить нарушения. По словам Ивановой, письмо, которое Ильина направила в школы, носит «профилактический характер» и не ограничивает ничьих прав. Также в пресс-службе мэрии заявили, что ни о каком лишении контактов с родственниками «не может быть и речи».

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить детям в России пользоваться соцсетями до 14 лет, а до 18 лет — разрешить только с согласия родителей. По ее словам, дети все чаще становятся объектами преступных посягательств в Сети.