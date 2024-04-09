Семьи погибших в ДТП с поездом под Ярославлем получат компенсации Семьям погибших в ДТП с автобусом и поездом заплатят по миллиону рублей

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

Семьи погибших в ДТП с автобусом и поездом под Переславлем-Залесским в Ярославской области получат компенсации в размере 1 млн рублей на каждого погибшего, сообщает «Ярославский регион». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Евраев.

Помощь окажут за счет средств резервного фонда правительства области. Кроме того, помощь окажет РЖД, выплатив по 3 млн рублей родственникам погибших водителя и пассажиров автобуса.

Пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом 1 апреля на переезде станции Берендеево в Ярославской области. В результате ДТП погибли семеро человек. Также пострадал машинист поезда. Причиной трагедии стала техническая неисправность автобуса, он заглох на переезде. По словам очевидицы, пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти. Женщина предположила, что двери в общественном транспорте были заблокированы.

Ранее стало известно о гибели семи человек в ДТП с участием грузовика под Рязанью. Авария произошла рано утром на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области. Грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры иномарки. Водителю большегруза оказали медицинскую помощь.