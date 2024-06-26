Семьям погибших при теракте в Дагестане пообещали по 5 млн рублей Абакаров: семьи жертв теракта в Дагестане дополнительно получат по 5 млн рублей

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Сулейман Керимов

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов сообщил о намерении выплатить семьям погибших в результате теракта в республике по 5 млн рублей, рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров в своем Telegram-канале. Всего число погибших составило 21 человек. Также материальную помощь получат и раненые в результате этой трагедии.

Сулейман намерен выплатить семьям погибших по 5 млн рублей. Число погибших составило 21 человек. Материальную помощь получат и раненые в ходе ужасных событий, — сказал Абакаров.

Депутат также отметил, что он и Керимов приняли участие в церемонии прощания с протоиереем Николаем Котельниковым, ставшим жертвой террористического акта в Дербенте. Кроме того, они посетили поврежденные в результате теракта церковь и синагогу.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что было ликвидировано «шестеро бандитов». Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти боевиков. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.