Семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске выплатят по 1 млн рублей

Фото: 54.mchs.gov.ru

Семьям погибших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавших — по 400 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в эфире телеканала «Россия 24».

Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев. Также губернатор пообещал обеспечить новыми квартирами тех, кто лишился жилья в результате падения военного самолета на жилой дом.

Уточняем местонахождение каждого, оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашёлся для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить, — сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате крушения военного самолета в Ейске выросло до шести человек, пострадавших — 27 человек. Для эвакуированных жильцов девятиэтажки организованы пункты временного размещения в ДК, Доме офицеров и гостинице «Ейск».