Семьям бойцов СВО предоставлена новая мера поддержки В Крыму семьям участников СВО предоставлена скидка в 50% на оплату ЖКХ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Крыма разработали новую меру господдержки для семей ветеранов и участников СВО, это 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на информацию председателя Госсовета республики Владимира Константинова. По его словам, на компенсации будет ежегодно выделяться 67 млн рублей.

Как отмечает издание, ранее такая льгота распространялась только на самих участников СВО. Всего в республике действуют 18 мер соцподдержки для бойцов спецоперации и их семей.

Ранее стало известно, что правительство России направит в регионы свыше 4,5 млрд рублей на компенсацию расходов по оплате ЖКУ федеральным льготникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий и пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

Также сообщалось, что ожидается внесение в Госдуму и, вероятно, принятие в трех чтениях предложения Минфина о том, чтобы участники новой программы накоплений к пенсии могли получать до 52 тысяч рублей налогового вычета в год. По задумке властей, это простимулирует россиян отдавать деньги в НПФ и копить на пенсию самостоятельно.