Семья уголовника пыталась отбить его у полиции бревном и половником Mash: семья уголовника из Ростова-на-Дону напала на полицейских с бревном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья ранее судимого жителя Ростова-на-Дону накинулась на полицейских с половником и бревном после того, как они пришли с проверкой, сообщил Telegram-канал Don Mash. По его информации, в нападении на правоохранителей приняли участие мать и супруга осужденного. Остановить их смогли только предупредительные выстрелы.

Мужчина состоял на учете после пребывания в тюрьме за педофилию, угон, кражу и вовлечение подростка в преступную деятельность. Во время очередной проверки он ударил одного из полицейских, чем спровоцировал свое задержание. Это не понравилось маме злоумышленника, которая накинулась на сотрудника с бревном. Затем она попыталась выхватить у правоохранителей наручники и, даже упав на землю, продолжала пинать полицейских.

После к драке присоединилась супруга осужденного. Она выбежала на улицу с половником, намереваясь ударить полицейского. Сделать этого она не успела, поэтому в отдел были доставлены лишь сам мужчина и его мать.

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