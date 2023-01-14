Семья с двумя детьми погибла, попав под поезд в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП после того, как автомобиль, на котором они ехали, попал под поезд. Трагедия произошла на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

14 января в 00:25 (18:25 мск) на железнодорожном переезде в населенном пункте Хушенга Хилокского района, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-V, 1989 года рождения, выехал на переезд, где произошло столкновение машины и поезда, — говорится в сообщении.

По имеющимся данный, в аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями. После аварии движение на участке 29-го км автодороги образовался затор. Обстоятельства происшествия выясняются, о пострадавших неизвестно. Водителей попросили выбирать пути объезда места инцидента.

Также в Новосибирской области рейсовый автобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали три ребенка в возрасте 10–11 лет, они были госпитализированы. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей.