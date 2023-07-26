Семья с детьми насмерть разбилась на трассе Челябинск — Новосибирск Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

Фото: УМВД России по Омской области

Семья из четырех человек, среди которых двое детей 13 и 10 лет, насмерть разбилась на трассе Челябинск — Новосибирск, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации канала, машина марки Renault вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру.

От автомобиля остались только колеса, а кузов превратился в груду металла.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае грузовой автомобиль раздавил шестилетнего мальчика. Двое детей, игравших без присмотра взрослых, забрались в кабину микрогрузовика, припаркованного неподалеку от частного дома. Один из них снял автомобиль со стояночного тормоза, и тот покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины, и его зажало между стеной дома и автомобилем.

До этого на Сахалине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado насмерть задавил трехлетнюю девочку. В момент ДТП она переходила проезжую часть в сопровождении двух взрослых. За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина.

В апреле в Павловском Посаде внедорожник сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.