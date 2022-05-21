Семья погибла из-за отравления угарным газом в Долгопрудном

В квартире на Лихачевском шоссе в городе Долгопрудном 21 мая нашли тела четырёх человек, двое из которых дети двух и 11 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление углекислым газом. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств гибели семьи в Долгопрудном.

Cегодня в квартире, расположенной на Лихачевском шоссе, обнаружены тела четырёх человек, двое из которых дети 2-х и 11-ти лет. Ещё один человек госпитализирован, — указывается в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На место происшествия выехал прокурор Долгопрудного Дмитрий Холоденко.