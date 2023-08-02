Семья отсудила 5 млн рублей у врачей за смерть новорожденной дочки В Братске семья отсудила 5 млн рублей у медцентра за смерть новорожденной дочери

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Суд города Братска Иркутской области удовлетворил иск семьи Богдановых к местному медицинскому центру, где три года назад у них умерла новорожденная дочь, а мать потеряла способность к деторождению, сообщает «КП — Иркутск». По информации издания, сумма компенсации составляет 5 млн рублей.

Издание уточняет, что инцидент произошел весной 2020 года. Роды у Юлии Богдановой начались на 10 дней раньше запланированного срока. Женщина с мужем поехали в роддом, где ей поставили обезболивающий укол, а через некоторое время почему-то опять сделали анестезию. В результате Юлия не смогла почувствовать начало родов. После этого врачи применили метод Кристеллера, официально признанный опасным и запрещенный в России с 1992 года.

Медики приказали тужиться, но это не помогало. Тогда акушеры с двух сторон начали жутко больно давить на верх живота. Это, как потом выяснили, насильственный метод Кристеллера. Мне было безумно больно, я кричала и просила остановиться, — рассказала изданию женщина.

У матери началось обильное кровотечение из-за разрыва матки, кровопотеря составила 4,5 литра. Женщину пришлось спецбортом МЧС отправлять в Иркутск, где ей провели операцию по удалению матки. Ребенок родился с тяжелыми последствиями, он не мог самостоятельно дышать и умер через 40 дней.

Было заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, а также о причинении смерти по неосторожности. В результате, как сообщили изданию в Братском городском суде, врача-акушера приговорили к 3 годам ограничения свободы и запретили 2,5 года заниматься медицинской деятельностью. Также суд обязал медцентр перечислить Богдановым 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Как сообщает издание, в мае 2023 года у пары с помощью процедуры ЭКО и суррогатной мамы родился мальчик.

Ранее схожая история произошла в Новосибирске в мае. Там местная жительница обвинила врачей в халатности из-за нанесенных ее ребенку во время родов травм. По словам женщины, акушеры выдавливали младенца, нажимая локтями ей на живот. При этом ребенок не закричал, когда родился, и первое время не дышал.