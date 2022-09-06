Семья из Новосибирской области накормила голодных медвежат хлебом

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В Новосибирской области семья недалеко от села Карасево встретила двух голодных медвежат. Убедившись, что их мамы нет рядом, они решили накормить детенышей хлебом, записав это на видео. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области выехали на место, где были обнаружены звери, и нашли их предполагаемую маму-медведицу. В ведомстве попросили местных жителей не приближаться к диким животным, пишет «Сиб.фм».

Животные находятся в своей естественной среде обитания. Угрозы не представляют, находятся в 10 км от ближайшего населенного пункта. Министерство держит ситуацию на контроле, — заверили представители ведомства.

В Минприроды напомнили, что подходить близко к детенышам диких животных ни в коем случае нельзя. Прикармливать их может быть опасно для жизни, если неподалёку находятся их родители. Они могут расценить такие действия со стороны людей как угрозу, заключили специалисты.

В Сети ранее появился видеоролик, в котором видно, как по улицам города Стрежевого Томской области бегает медведь. Автор видео Сергей Артамонов заявил, что появление косолапого в его городе — это нормальное явление. По его словам, опасности от зверя он не почувствовал, но все равно позвонил в полицию, чтобы правоохранители поймали лесного жителя.