Семья бойца СВО лишилась выплат из-за изменения причины его смерти В Волгограде бойцу СВО изменили причину смерти и лишили его семью выплат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Бойцу СВО на Украине, который погиб в зоне боевых действий, изменили причину смерти, а его семью лишили права на выплаты, информирует Жирновский районный суд Волгоградской области. Мужчины не стало в марте прошлого года, а когда его сын обратился за получением средств, его просьбу проигнорировали. При повторном обращении наследнику объяснили, что смерть отца наступила якобы из-за ишемической болезни сердца.

Александр Л. указал, что его отец Федор Л. <...> был смертельно ранен при артиллерийском обстреле при выполнении боевой задачи и от полученных ранений скончался 4 марта 2024 года, — уточнили в пресс-службе.

Суд отметил, что военный комиссариат подтвердил указанные обстоятельства. Также было предоставлено свидетельство о смерти бойца. Погибшего наградили орденом Мужества, но решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили в пресс-службе.

Ранее вдову участника СВО из Верхней Пышмы в Свердловской области лишили выплат. По данным СМИ, чиновники заявили матери двоих детей, что факт смерти ее супруга не подтвержден. Женщине удалось добиться выплат после обращения в прокуратуру. Вдове и ее детям назначили по 500 тысяч рублей.