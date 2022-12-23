Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка, сообщает RT в Telegram-канале. По данным телеканала, журналисты не пострадали, они сейчас находятся в безопасности, однако несколько человек, которые находились рядом, получили ранения.

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка. Корреспондент Максим аль-Тури вместе с коллегами не пострадали. Машину пришлось бросить, уходили пешком — около пяти километров. Сейчас они находятся в безопасности. При обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом, — говорится в сообщении.

В августе в районе Авдеевки военный корреспондент RT Андрей Филатов получил осколочное ранение ноги. По его словам, осколок «лег на кость, глубоко сел», поэтому пинцетом его не достать. Филатов уточнил, что он получил ранение во время работы с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. В ходе операции бойцы республики имитировали атаку, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

Ранее стало известно, что военный журналист Сергей Постнов погиб в ночь на 14 июня в ходе спецоперации на Украине.

До этого сотрудник «Известий» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем. В него стрелял украинский снайпер.