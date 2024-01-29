Семимесячную девочку залечили от ОРВИ до смерти от обезвоживания SHOT: младенец умер от обезвоживания при лечении от ОРВИ в Красноярском крае

Семимесячная девочка умерла от удушья и обезвоживания во время тяжелого течения ОРВИ в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит установить виновного.

Отмечается, что 22-летняя жительница села Таяты Каратузского района обратилась к местному фельдшеру, когда у ее дочери температура поднялась до 38,2, малышка тяжело дышала и ее рвало. В итоге медик сделала ребенку уколы анальгина и дексаметазона, а также растерла руки и ноги спиртом.

На утро состояние младенца ухудшилось: температура тела опустилась до 35 градусов и продолжалась сильная рвота. Когда мать привезла девочку в районную больницу, она уже была в состоянии клинической смерти, позже малышка умерла. Эксперты выяснили, что к этому привели асфиксия и тяжелое обезвоживание.

В начале января семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. Мать с тремя детьми заболели гриппом, у них поднялась температура, в итоге младенец скончался. В столице женщина отдыхала с дочкой и двумя сыновьями трех и семи лет. По дороге домой в Омск у всей семьи поднялась температура, из-за болезни малышка потеряла сознание, а позже скончалась.