Семилетняя девочка врезалась в стену и сломала челюсть и ребра на физ-ре Семилетняя девочка сломала челюсть и ребра на уроке физкультуры в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге первоклассница сломала челюсть и ребра на занятии по физкультуре, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, девочка врезалась в стену во время занятия. Сейчас школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Девочка ударилась о стену в спортзале во время тренировки, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Он уточнил, что инцидент произошел 28 сентября в одной из петербургских школ. После того, как ребенок врезался в стену, его доставили в больницу с закрытым переломом челюсти и костей предплечья. Позднее девочку отпустили домой.

В феврале учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал. Помощь ему оказывали медработник гимназии и прибывшие на место две бригады скорой помощи. Медики пытались реанимировать подростка в течение часа, но спасти ему жизнь не смогли.

В городском департаменте образования отметили, что учащийся входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался.

В Магнитогорске на уроке умер второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. По данным местных СМИ, ребёнок страдал хроническим заболеванием.