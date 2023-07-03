Пьяный школьник утонул в карьере после драки с подростками SHOT: семиклассник из Ленобласти погиб после того, как подростки напоили его паленым алкоголем и избили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семиклассник из Ленинградской области погиб после того, как подростки напоили его паленым алкоголем и избили, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, школьник собирался умыться в карьере, однако упал в него и утонул. Полиция проводит проверку по факту его гибели.

По данным SHOT, трагедия произошла вечером 2 июля во Всеволожском районе Ленинградской области. 13-летний парень гулял со своей 15-летней подругой. В какой-то момент к подросткам подошли другие школьники и предложили мальчику распить алкоголь, тот согласился. Утверждается, что семиклассник пил водку и другой неизвестный напиток из бутылок без этикеток. Мальчику быстро поплохело, и он обвинил незнакомцев в том, что те напоили его суррогатным алкоголем. Они возмутились претензии, один из них ударил подростка со всей силы в печень. После этого пострадавший дополз до местного водоема и принялся умываться, но свалился в него и вскоре утонул.

Источник Telegram-канала «Mash на Мойке» уточнил, что погибший являлся сыном начальницы управления в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. На месте трагедии нашли несколько бутылок с остатками пивного напитка. По факту произошедшего региональное управление СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске следователи управления СКР начали разбирательство в связи с опубликованной в Сети видеозаписью, на которой запечатлена драка двух девочек-подростков. Одна из участниц потасовки защищалась от ударов, но в итоге упала и потеряла сознание. Нападавшая несколько секунд тащила ее за волосы по асфальту. Местные жители сообщили, что инцидент произошел возле культурного центра «Благовещенск».