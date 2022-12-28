Семьи погибших в пермском вузе подали иски к стрелку на 18 млн рублей

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Семьи погибших в пермском вузе предъявили исковые требования к стрелку Тимуру Бекмансурову на общую сумму в 18,3 млн рублей, сообщает РИА Новости. Представитель прокуратуры Светлана Плотникова уточнила, что погибли шесть человек, еще 59 проходят потерпевшими.

Сумма заявленных исков составила 18 миллионов 300 тысяч рублей, — сказала Плотникова.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Прокурор попросил приговорить его к пожизненному лишению свободы. Гособвинитель отметил, что, несмотря на шизоидное расстройство личности, Бекмансуров может осознать характер и опасность своих действий,

Ранее Бекмансуров признал в полном объеме иски потерпевших, общая сумма которых превышает 15 млн рублей. От дачи показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в суде он отказался.