Семьи погибших в ДТП с автобусом под Хабаровском получат по 1 млн рублей

Фото: 27.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом на Комсомольской трассе в Нанайском районе Хабаровского края получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил Минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. Подпишу его в ближайший час, — написал глава региона.

На данный момент, по его словам, известно о семи погибших и 23 пострадавших, двоих из которых уже оперируют.

Авария произошла утром 16 декабря на 178 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Перевозивший на работу вахтовиков компании «Амур Минералс» автобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадавшие доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автобуса не сумел справиться с управлением на скользкой дороге, что и стало причиной аварии.

Ранее Михаил Дегтярев проинформировал, что на месте происшествия в настоящее время работают спасатели, пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. На место происшествия направлены силы МЧС и медицины катастроф.