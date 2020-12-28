Семьи погибших рыбаков с «Онеги» получат по 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/54d7d01c-49ab-11eb-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 29.mchs.gov.ru

Семьи погибших членов экипажа траулера «Онега» получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи от властей Мурманской области. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис.

Принято решение выделить материальную помощь в размере 1 миллиона рублей каждой семье. Кроме того, сейчас мы работаем над адресной помощью для каждой семьи, — цитирует его «Интерфакс».

Он выразил соболезнования родным погибших рыбаков и отметил, что произошедшее является горем не только для этих семей, но и всего Севера.

Траулер «Онега» затонул 28 декабря в Баренцевом море вблизи Новой Земли. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое. Поиски остальных членов экипажа ещё продолжаются, но предполагается, что они погибли. В Мурманской области 29 декабря объявлено днём траура.

Как писал NEWS.ru, рассматривается несколько версий гибели судна — обледенение и крен при вытягивании трала, а также пренебрежение техникой безопасности в сочетании с неблагоприятными погодными условиями.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).