Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по 1 млн рублей

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Семьям погибших в результате пожара в реанимационном отделении Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани будет выплачено по 1 млн рублей. Об этом глава региона Николай Любимов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Мной принято решение семьям погибших оказать помощь — по 1 миллиону рублей. Тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас, в первую очередь, их надо вылечить, — сказал губернатор.

Любимов также добавил, что с пострадавшими и родственниками жертв работают психологи.

Зампред областного правительства Роман Петряев, в свою очередь, сообщил, что местные власти помогут семьям погибших с организацией похорон.

Пожар произошёл ночью 9 июня. Погибли три человека из-за отравления угарным газом. Пострадали восемь человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Специалисты подтвердили версию о том, что возгорание в больнице началось с аппарата ИВЛ иностранного производства. Причиной его могли стать перегрузка, короткое замыкание или неправильная эксплуатация устройства. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).