Семерых жильцов обрушившегося в Астрахани дома поселили в пункте размещения

Фото: t.me/polumordvinov

Пункт временного размещения принял семерых жильцов многоквартирного дома, частично обрушившегося в Астрахани, написал глава администрации города Астрахани Олег Полумордвинов в своем Telegram-канале. По его словам, за помощью обратилась в том числе семья с ребенком.

На данный момент семерым людям, включая семью с ребенком, была предоставлена всесторонняя поддержка в одном из пунктов временного размещения. Организовано горячее питание, обеспечены условия для ночлега, также действует психологическая поддержка, — написал градоначальник.

Полумордвинов добавил, что по указанию губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в администрации Ленинского района города был создан пункт сбора необходимых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Гуманитарную помощь можно принести в администрацию района в Малом зале на первом этаже, подчеркнул глава городской администрации.

Ранее глава Астраханской области объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за частичного обрушения многоэтажного дома. По его словам, на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС.