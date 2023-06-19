Семеро жителей Валуек пострадали из-за обстрелов ВСУ Гладков: семь человек пострадали при обстрелах Валуек Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Семеро жителей Валуйского городского округа Белгородской области получили ранения из-за обстрелов украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что среди них один ребенок, у него травма ключицы. Большинство пострадавших получили ранения от осколков. Все они находятся под присмотром врачей.

Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. Пострадали семеро человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка — с контузией. <...> Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения, — написал Гладков.

Кроме этого, в результате обстрелов в районе были повреждены девять жилых зданий, включая пять многоквартирных домов. На месте работают аварийные службы региона.

Об обстрелах в приграничном городе Валуйки ранее сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, жителям города приходилось прятаться в подвалах, чтобы спастись от ударов. На фотографиях с места событий видны поврежденные здания и автомобили, а также дым от прилетов.