Семеро детей пострадали от перцового баллончика в Первоуральской школе

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Семеро учеников младших классов пострадали от распыления перцового баллончика в школьной раздевалке в Свердловской области, сообщили в Минздраве региона. Инцидент произошел в школе № 15 Первоуральска. Детей госпитализировали, двое из них находятся в реанимации.

В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семеро детей из младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города, — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Сейчас их осматривают специалисты.

В начале октября аналогичный случай произошел в школе города Верхняя Салда в Свердловской области. Тогда от распыления газового баллончика пострадали девять человек. Один из них попал в реанимацию. Двоих детей госпитализировали в соматическое отделение.

За несколько дней до этого баллончик распылил и школьник в Клину. Троих подростков госпитализированы с ожогами слизистых. Как отмечается, мальчик таким образом решил сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой.

В августе мужчина в Московском метро распылил перцовый газ в лицо пассажиру и избил за то, что тот сделал ему замечание о безбилетном проезде. Инцидент произошел на станции «Аннино».