Семейный ужин закончился отравлением пятерых детей и матери В Королеве мать и пятеро детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Королеве женщина и ее пятеро детей отравились из-за неисправности газовой колонки, сообщила пресс-служба СК по региону. По ее данным, пострадавших срочно госпитализировали. Инцидент произошел, когда женщина готовила для семьи ужин.

23 января 2024 года мать совместно со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире, расположенной в г. Королеве, где готовила ужин. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медицинское учреждение, где им была оказана экстренная помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, — уточнили в СК.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.

Ранее семь человек пострадали от отравления угарным газом в частном доме в Каспийске (Дагестан). Все пострадавшие были госпитализированы в центральную городскую больницу в терапевтическое и детское отделения в состоянии средней степени тяжести. Один из пострадавших, ребенок 2017 года рождения, временно находится под наблюдением в реанимации.

В пресс-службе администрации города уточнили, что отравление произошло в доме, расположенном в садовом товариществе «Заря-2». На место происшествия прибыли специалисты, выявившие серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме.