Трехлетнюю девочку пырнули ножом на семейном ужине в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейный ужин в Невском районе Санкт-Петербурга закончился для трехлетней девочки вызовом скорой помощи, сообщает «Фонтанка». По ее информации, ребенок получил ножевое ранение. Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков.

Родители уточнили, что ребенка случайно ударил младший брат. Ранение пришлось на лоб девочки. В больнице ей обработали и зашили рану.

Вместе со скорой помощью на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Уточняется, что семья является благополучной и не стоит на учете.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою жену на глаза у двух дочерей. Обвиняемый бросился на супругу с ножом после вспыхнувшей во время ужина ссоры. Скорую помощь и полицию вызвала одна из девочек. Приехавшие на место происшествия медики не успели спасти женщину. Семью характеризовали как благополучную, на учете никто из ее членов не состоял.

Черновский районный суд Читы тем временем вынес приговор мужчине, ударившему ножом в грудь двухлетнего ребенка. Обвиняемый проведет шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить компенсацию маме ребенка в размере 500 тысяч рублей. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.