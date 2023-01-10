Семейную пару пенсионеров нашли мертвой в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья пенсионеров была найдена мертвой в собственной квартире в городе Златоусте Челябинской области, сообщает URA.RU. Обстоятельства и причины смерти супругов выясняются правоохранительными органами.

В региональной поисково-спасательной службе уточнили, что пожилые супруги проживали в одном из домов по улице 30-летия Победы. С 1 января пенсионеры перестали отвечать на телефонные звонки, не подходили к дверям, хотя в их квартире продолжал гореть свет. Это вызвало беспокойство у родственников пожилой пары и они обратились в полицию.

С помощью спасателей сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру и обнаружили пенсионеров мертвыми.

Ранее сообщалось, что в Москве в одной из квартир нашли тела двух пенсионеров. Они были обнаружены примерно спустя месяц после смерти, когда соседи стали жаловаться на трупный запах. В полиции предположили, что смерть пожилых супругов наступила по естественным причинам.