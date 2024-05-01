Семейную пару обвинили в систематическом избиении приемных детей Е1: в Екатеринбурге опекуны три года избивали приемных детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге в полицию и ПДН обратилась 20-летняя девушка из детского дома, заявившая, что ее сестер и братьев систематически избивали приемные родители, сообщает издание Е1.ru. По словам заявительницы, до последнего времени дети врали о том, что все хорошо, но недавно, спустя три года издевательств, двое из них смогли сбежать.

Их запугали. Они говорили, что все хорошо. Но вчера брат с сестрой сбежали ко мне — и оказалось, что это не так. Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать, — сказала она.

Также девушка со ссылкой на слова детей заявила, что по всей квартире были установлены камеры, чтобы следить за ними и наказывать за провинности. Она боится, что опекуны могут остаться безнаказанными, так как у них много денег.

Там люди непростые, у них деньги есть. В их семье семеро приемных детей. Откуда деньги — я не знаю, но у них несколько квартир, недавно новую купили, — пояснила девушка.

Ранее в Удмуртии задержали женщину, которая избивала новорожденных сына и дочь из-за громкого плача. По данным регионального СК, сейчас малыши находятся в больнице, состояние мальчика оценивается как тяжелое, а его сестры — как крайне тяжелое. Также сообщается, что побои им наносились в течение 12 дней в период с 15 по 27 февраля.

До этого в Псковской области по подозрению в убийстве трех детей была задержана их 34-летняя мать. Тела двоих несовершеннолетних нашли в ее квартире в городе Великие Луки, третьего — в частном доме на территории Куньинского района.