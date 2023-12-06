Семейная пара пять дней жила с трупом убитой бабушки под Ростовом-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В хуторе Ростовской области семейная пара пять дней жила в одном доме с трупом убитой бабушки, пишет KP.RU. Источник рассказал изданию, что главной подозреваемой стала жена внука 88-летней пенсионерки. Местные жители отмечают, что женщина ухаживала за парализованной бабушкой, но между ними часто возникали конфликты.

Поговаривают еще, что у бабушки характер был непростой, что она часто срывалась на невестке. Но, возможно, старушка стала такой из-за травмы, — рассказал один из собеседников издания.

По словам источника, семья переехала в хутор не так давно. 34-летняя женщина поселилась вместе с мужем и его бабушкой в одном из домов. После перелома шейки бедра пенсионерка оказалась прикована к постели. Как уточнил источник, конфликт между бабушкой и женой ее внука возник из-за пристрастия последней к алкоголю. Пенсионерка возмутилась, что женщина пригласила в гости знакомых. По данным источника, в ответ на это подозреваемая взяла кухонный нож и несколько раз ударила им бабушку.

По предварительной информации, внук убитой в это время находился в соседней комнате. Он пришел в комнату, услышав шум, но вызывать полицию не стал. Примерно через пять дней подозревая сама позвонила правоохранителям и созналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

В Амурской области ранее было предъявлено обвинение 26-летнему мужчине, задержанному по подозрению в убийстве пенсионерки. По версии следствия, он ударил женщину после распития алкоголя, после чего поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления.