Спасенного в Донбассе кота Тишу приютит семейная пара из Новосибирска

Фото: Кошкин Дом Донецк

Кот Тиша

Семейная пара из Новосибирска приютит кота Тишу, спасенного из-под обстрелов в Попасной Луганской области, рассказала волонтер фонда «Кошкин дом Донецк» Евгения Михайлова. В беседе с «КП — Новосибирск» она отметила, что вместе с ним было вывезено еще 93 кошки. По ее словам, истории всех спасенных животных с линии соприкосновения похожи.

Тишу мы нашли в ноябре 2022 года, он был в страшном состоянии: тощий, израненный, умиравший. Мы вывезли его и еще 93 кошки из руин. История Тиши — типичная для всех животных с линии соприкосновения: животные пугались взрывов и прятались, даже в квартире люди не могли их найти, — поделилась волонтер.

На лечение Тиши потребовалось четыре месяца. У него нашли лишай, гельминты и воспаление печени. После реабилитации Тиша превратился в упитанного кота, который не боится людей. Историей спасенного животного заинтересовалась Ирина из Новосибирска. Она захотела помочь приюту и взять к себе одного из котов.

Я стала смотреть отказников, и у меня сердце чуть не разбилось. Они все такой кошмар пережили, это видно по их глазам. Решила взять одного, выбрала Тишу, — отметила сибирячка.

Теперь Тиша из Донецка на машине отправится в Ростов-на-Дону, где его передадут проводнику поезда, следующему в Екатеринбург. Там коту дадут несколько дней на отдых, а после перевезут в Новосибирск.

География наших приемных семей очень широкая. Самый активный отклик идет из Сибири и Москвы. Делаем авторейсы в Курган, Челябинск. Самое дальнее путешествие — кошка уехала в Находку, в семью беженцев. Семья эвакуировалась, их дом сгорел, кота потеряли. Но он выжил, его спасли соседи и помогли найти хозяев, — рассказала Михайлова.

Общественный деятель Наталья Базаркина ранее пожаловалась на плачевное состояние приютов для собак в России. Она призвала строить современные питомники, где будет работать обученный персонал, а не просто обносить забором территорию с вольерами.