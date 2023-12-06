Семье из Екатеринбурга грозит срок из-за отравившегося наркотиками ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги из Екатеринбурга стали фигурантами уголовного дела после отравления их ребенка метадоном, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, ребенок мог съесть наркотическое вещество, случайно оставленное родителями в доступном месте. Сами подозреваемые ранее признались, что употребляют запрещенные вещества, однако подчеркнули, что никогда не приносили их домой. В прокуратуре Свердловской области пока не прокомментировали эту информацию.

Источники канала утверждают, что против екатеринбуржцев возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Согласно российскому законодательству, за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо в виде лишения свободы сроком до одного года. Отмечается, что пара пыталась лечиться от наркотической зависимости и прошла больше шести рехабов, однако лечение не дало ожидаемого результата.

Ранее суд в Екатеринбурге назначил родителям отравившегося ребенка административный штраф в размере 500 рублей. Их признали виновными в неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, ему была оказана медицинская помощь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.