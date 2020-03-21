https://static.news.ru/photo/fd2f23e6-6c48-11ea-a129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Кировской области ещё двум местным жителям пришли положительные результаты по анализу на коронавирусную инфекцию. Теперь количество граждан в регионе с подтверждённым COVID-19 выросло до семи.

Данная информация была обнародована в соцсетях, позднее в разговоре с журналистами сведения подтвердили в пресс-службе Минздрава области.

Новыми пациентами с коронавирусом стали молодой человек, вернувшийся из поездки в Швейцарию, и пассажирка поезда Москва — Новый Уренгой.

Состояние заболевших удовлетворительное, — передаёт сообщение Минздрава «Интерфакс-Поволжье».

Также в Сети появились сведения, что в данный момент медики подозревают ещё одну кировчанку в заражении коронавирусом. Девушка вместе с родственниками не так давно вернулась из Турции.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению распространения инфекции, писал NEWS.ru.