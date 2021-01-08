Семь граждан Белоруссии пострадали в ДТП под Брянском

https://static.news.ru/photo/deb75ae8-52a0-11eb-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Микроавтобус из Белоруссии с пассажирами, ехавший в сторону Брянска, попал в аварию. Семь человек госпитализированы.

Инцидент произошёл на 43-м км трассы Брянск — Новозыбков. Микроавтобус с гражданами Белоруссии опрокинулся в кювет.

По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который ехал в сторону Брянска со стороны Белоруссии, — сообщает полиция.

В Выгоничской центральной районной больнице (Брянская область) сообщили, что в лечебное заведение поступили семь человек, из которых один «на ногах». Пострадавшими занимаются сотрудники медицины катастроф, которые приехали из Брянска, передаёт ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, столкновение скорой помощи и маршрутки произошло в Тюмени. При этом пострадали четыре человека.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, инцидент произошёл на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. При этом в машине скорой, попавшей в ДТП, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала. Она сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.