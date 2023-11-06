Семь человек пострадали в результате ДТП в Татарстане ГИБДД: четверо детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Татарстане, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Инцидент произошел на втором километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск.

Водитель автомобиля LADA Priora, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем LADA Granta. В результате оба водителя, а также четыре пассажира Priora, трое из которых дети, и 11-летний ребенок-пассажир автомобиля Granta с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Инцидент произошел на улице Чернышевского. В результате погибли трое человек, еще один пострадал. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. В салоне маршрутного транспорта в тот момент находились порядка 10 человек.

Также сообщалось о том, что в Иркутской области легковой автомобиль съехал в реку и утонул, в результате чего погибли четыре человека. В числе жертв ДТП двое детей. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и опрокинулась в водоем. Трагедия произошла в Усть-Кутском районе, на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь.