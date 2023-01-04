Семь человек пострадали в результате ДТП в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае, передает РЕН ТВ. Отмечается, что авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха.

По данным телеканала, всего в автомобилях находились девять человек.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость.

ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.